Extension du piétonnier à Namur: le subside de 5,6 millions€ validé

Pour concrétiser le projet d’extension du piétonnier cher à la Ville de Namur, il ne manquait que les capitaux. Les autorités communales comptaient sur un important subside de près de 5,6 millions€ en provenance des fonds européens. Celui-ci a été confirmé par le gouvernement wallon, a fait savoir Maxime Prévot (Les Engagés) sur les réseaux sociaux mercredi matin. Avec cette enveloppe, Namur entend réaliser la totalité de ses ambitions pour un centre-ville piéton plus vaste et apaisé: à savoir l’extension en tant que telle mais aussi la sécurisation nocturne du piétonnier, le développement de parcours et jeux urbains dans le quartier historique et celui de la gare, ainsi que l’aménagement d’espaces de livraison de proximité. "C’est tout le projet global de piétonnisation du centre-ville, afin de le rendre plus attractif, convivial et végétalisé, qui se trouve ainsi soutenu par l’Europe et la Wallonie, sur la base des dossiers qualitatifs que nous avions introduits", s’est réjoui le bourgmestre de Namur.