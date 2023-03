Raison pour laquelle la Ville s’est lancée, il y a deux ans, dans une réflexion visant à aboutir à une nouvelle “signature”, présentée ce vendredi. Sa dénomination : “Namur, Confluence des Futurs”. “Beaucoup de villes ont déjà une signature qui permet d’inscrire des initiatives dans une même mouvance. Par exemple : “Québec, l’accent d’Amérique” ou “Sambreville, la chaleureuse”, poursuit Maxime Prévot.

Ce slogan est donc le processus d’un travail de longue haleine pour lequel un bureau extérieur a été sollicité. Il a d’abord fallu poser un diagnostic. “C’est quoi Namur ? Comment la ville est-elle perçue ? Etc. ”, détaille l’échevine de l’attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin.

Des “leaders d’opinion” issus de différents secteurs (justice, horeca, culture,…) tels que le réalisateur Benoît Mariage, la juge Manuella Cadelli, l’administrateur de la Brasserie de la Houppe Bertrand Gueulette,… ont été sondés. Puis, 500 personnes. De Namur mais aussi de toutes les autres provinces wallonnes. Et même quelques Flamands.

Des réponses obtenues, il ressortait principalement deux éléments. “Namur est une ville de patrimoine qui chérit ses vieilles pierres mais qui est aussi bien ancrée dans le 21e siècle, tournée vers le futur”, précise le mayeur. “Namur, Confluence des Futurs” a rapidement fait l’unanimité. “Cette signature, c’est une alliance entre identité (la Confluence, ancien quartier du Grognon) et ambitions (les futurs). ”

“La Confluence est au carrefour des rencontres. C’est un lieu emblématique duquel on peut voir la Citadelle, le téléphérique, le Delta ou encore la Halle al’Chair rénovée. C’est aussi le croisement entre la Meuse et la Sambre”, ajoute Stéphanie Scailquin.

”Une importance pour une série d’opérateurs économiques et touristiques”

Deux ans de travail pour un nouveau slogan, cela va sans doute déplaire à certains Namurois qui risquent de trouver cela inutile. “Une telle signature est importante pour une série d’opérateurs économiques et touristiques”, réagit Maxime Prévot. L’objectif est en effet que les acteurs namurois se l’approprient afin de renforcer l’identité de la Ville. N’importe qui peut en faire mention. À condition de l’écrire en français et en lettres capitales. Certains acteurs/ambassadeurs l’ont déjà fait. Ce nouveau slogan dispose même de son compte Instagram. “On veut faire rayonner Namur encore plus loin qu’actuellement. L’objectif est aussi d’attirer de nouveaux investisseurs”, termine l’échevine Stéphanie Scailquin.