Namur en mai se déroulera sans filet les 18, 19 et 20 mai

Lors de chaque représentation, les artistes prendront en effet des risques devant un public en attente de spectacle vivant. Ce sera le cas avec notamment Les Josianes, ou l’art de la résistance, qui proposeront une impressionnante scénographie avec de la danse sur façade dans la cour de l’EMAP (École des Métiers et des Arts de la Province de Namur), place du Théâtre ; le spectacle La promesse du vide de la compagnie française Avis de Tempête qui invitera le public à lever les yeux vers ses prestations de trapèze ou d’équilibre ; les performances fortes de la compagnie belge Lady Cocktail baptisées De la mort qui tue ou encore les jeux d’équilibre sur échelle de la compagnie française La Voie Ferrée.

Les artistes prendront tous les risques, sans filet, pour épater le public. ©ÉdA – Florent Marot

Fête foraine et orgoptère

L’événement proposera 350 spectacles (cirque, acrobaties, théâtre, marionnettes, contes, entre-sorts…), dont plus de la moitié sera gratuite, de 55 compagnies. Parmi les nouveautés, citons entre autres le spectacle 2 minutes svp ! où l’artiste Delphine Boonkens interagit avec son poney complice ; Inertie, de la compagnie française Underclouds, qui déjoue le déséquilibre sur une toupie géante ; et Gros Débit, une conquête sans queue ni tête menée tambours battants par trois joyeux maestros de la compagnie Facile d’Excès, un spectacle sans parole mais turbulent !

Acrobaties et contorsions seront également au rendez-vous avec le surprenant spectacle Cruda d’une ancienne gymnaste de haut niveau. L’Association plastique et nature proposera aussi sa station d’observation itinérante à la Confluence où chaque visiteur sera invité à s’interroger sur le processus "d’anomolisation" du canard en plastique de fête foraine en milieu humide. Tout un programme ! Ce dernier est d’ailleurs à retrouver sur namurenmai.org.

Comme les autres années, Namur en mai investira notamment la place de l’Ange. ©ÉdA – Florent Marot

Namur en mai investira à nouveau la Confluence, les places d’Armes, de l’Ange, du Théâtre, Saint-Aubain ou du Québec mais aussi la place Maurice Servais, récemment réhabilitée et agrémentée d’un kiosque et d’un piétonnier. C’est là qu’une expérience immersive sur le thème de la fête foraine transportera le public dans l’atmosphère des années 20 et proposera des jeux en bois, manèges, théâtre, marionnettes, lancers de chapeau, barbes à papa, etc. "On est heureux de participer à la redynamisation des espaces publics repensés par la Ville", souligne Samuel Chappel.

À la fois véhicule, habitat pour les artistes en tournée et scène de spectacle mobile terrestre et fluviale, l’Orgoptère de la compagnie Vibrato Mécanique fera sa première sortie officielle. Complètement autonome et 100% solaire, il produit l’intégralité de l’énergie nécessaire pour ses déplacements et spectacles embarqués. Pour cette première, l’Orgoptère embarquera les Sélénites, des marionnettes géantes et lumineuses.

L’Orgoptère est prêt à faire sa première sortie officielle dans les rues de Namur cette année. ©ÉdA – Florent Marot

L’avenir de Namur en mai se joue maintenant

Que serait Namur en mai sans ses cabarets ! L’artiste pluridisciplinaire Kevin Troussart et la meneuse de revue Lolly Wish ont écrit et mis en scène trois spectacles, trois histoires liées: Graine de magie (jeune public), Folle illusion (tout public) et L’instant burlesque (pour adultes seulement). Avec ses paillettes, ses plumes, son glamour et sa sensualité, ce cabaret coquin, place Saint-Aubain, attire toujours un public très nombreux.

Lolly Wish a mis en scène plusieurs spectacles dont le cabaret coquin. ©ÉdA

Le budget de Namur en mai avoisine le million d’euros dont 150 000 € de la Ville et 22 500 € de la Province, auxquels s’ajoutent entre autres des subsides régionaux, fédéraux et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). D’après Samuel Chappel, Namur en mai se trouve à un moment charnière déterminant pour sa pérennité. "Les contrats-programmes se négocient actuellement. Ils concernent les financements pluriannuels de la FWB dédiés à tous les arts de la scène, explique-t-il. On a rentré un dossier ambitieux qui rejoint les nombreux autres, ils sont en train d’être analysés. On croise les doigts pour que la ministre de la Culture et la FWB suivent nos espoirs et ce besoin de promouvoir toutes ces formes d’expression artistique."

En attendant, il se réjouit que le public soit toujours plus important. L’an passé, les trois jours avaient drainé 245 000 spectateurs.

En bref :

Tarifs

Les spectacles payants se font au moyen de NEM. Un NEM vaut 3 €. Pass un jour : 30 €/adulte et 15 €/enfant. Pass 3 jours 45 €/adulte et 22,5 €/enfant. Pass XXL (file prioritaire et accès à tous les spectacles : 79 €/adulte et 39,50 €/enfant. La billetterie est déjà ouverte via son site web. Horaires : de 10h à 23h45 les trois jours. Infos : page Facebook de Namur en mai.

Loger des artistes

Namur en mai fait appel aux Namurois qui souhaiteraient héberger des artistes le temps du festival. «Pour que ces derniers puissent découvrir la légendaire hospitalité namuroise», sourit Samuel Chappel. Jusqu’à 4 personnes maximum en fonction des capacités. En échange, les accueillants reçoivent 4 pass pour les 3 jours.

Nouvelle affiche

L’affiche illustrant cette 26e édition de Namur en mai, qui reflète la magie du festival et le thème «sans filet», a été réalisée par Pola Eischorn, illustratrice gaumaise installée à Liège.