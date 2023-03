Vols de tôles de zinc à l’Institut Technique Henri Maus

Si les deux premiers, âgés de 19 et 20 ans, sont en aveux, le troisième, la cinquantaine, nie son implication dans le vol. “J’étais sorti acheter des médicaments pour ma femme qui avait une rage de dents. Mes deux beaux-frères m’ont appelé pour que je vienne les chercher mais je ne savais pas qu’ils avaient volé.”

Pour opérer, les voleurs ont forcé les grilles d’entrée de l’école. Ils ont utilisé deux véhicules. Vu les aveux des deux prévenus et la proximité immédiate du troisième prévenu par rapport aux lieux des faits, des peines d’un an de prison sont requises contre les 3 hommes.

Me Comps plaide la suspension du prononcé de la condamnation pour les 2 plus jeunes prévenus, en situation difficile sur notre territoire et parents d’enfants en bas âge, et l’acquittement pour le dernier prévenu.

Jugement le 14 avril.