Donner vie au Hangar aux Affûts

Le Hangar aux Affût fraîchement restauré accueillera principalement des expositions cette année. Dont une en plein dans la thématique : les “Ch’tits canons”, du 3 juin au 30 juillet.

Cette exposition mettra à l’honneur plus de 500 modèles miniatures d’artillerie issus de la collection privée du Namurois Philippe Bragard, historien, archéologue, président des Amis de la Citadelle de Namur et grand spécialiste des fortifications. “L’artillerie fait partie de la fortification depuis l’Antiquité grecque. Elle est indissociable de la fortification. Celle-ci l’emploie et y résiste”, explique Philippe Bragard.

Ce dernier a commencé à collectionner les modèles réduits de canons il y a plus de 30 ans. Aujourd’hui, celle-ci est plutôt bien fournie. Elle va de la catapulte des Grecs au IVe siècle avant notre ère jusqu’aux canons et missiles employés aujourd’hui, en passant par la Grosse Berta, le Brummbär, le Corporal, la bombarde,… “ J’en ai construit quand j’étais adolescent, j’en ai reçu en cadeau et j’en ai trouvé sur des brocantes, dans des magasins de modélisme ou site des sites de vente. Internet m’a permis de trouver certains modèles américains, chinois ou russes qu’on ne trouve pas ici”, poursuit le Namurois.

Ce passionné d’histoire se réjouit d’exposer ses pièces, qui intéresseront petits et grands. “J’avais déjà eu l’occasion de le faire il y a 7 ans, au Château d’Ecaussines. Mais depuis, ma collection a grandi de 10 %. Toutes mes pièces sont stockées dans 150 boîtes, à la cave. Leurs tailles varient de 2cm à 40-50cm. »

À terme, Philippe Bragard souhaiterait trouver un lieu permanent pour exposer ses canons. La Citadelle de Namur est sa priorité.

Vincent Zabus, Tim Burton et les graffitis

Deux autres expositions seront par ailleurs organisées au sein du Hangar aux Affûts en 2023. La première est une expo BD, du 8 au 31 août, consacrée aux planches de BD des albums scénarisés par Vincent Zabus. La seconde, du 20 octobre et 5 novembre, aura pour thème Tim Burton, par David Lambois. L’occasion de découvrir un univers qui combine foires foraines et art du cirque, dans une ambiance macabre mais teintée d’une poésie enfantine et amusante.

Enfin, le 11 novembre à 14h00, une conférence sur les graffitis (1850) recensés sur la Citadelle sera donnée dans ce même Hangar.