Licencié, il menace de tuer son patron

La victime réclame 1 € à titre définitif. Son conseil explique : “Il a commencé par poster une photo de fusil, la commentant en disant qu’une balle perdue était vite arrivée. C’était ensuite une photo de poing américain qu’il destinait à mon client. Il s’est aussi filmé avec un couteau à cran d’arrêt. On l’entendait vociférer : “Je l’aurai, il a foutu ma vie en l’air, cela me prendra 2, 5 ou 10 ans, mais je l’aurai”. Ou bien encore : “Si je disparais, toute sa famille va disparaître, mes congénères vont me défendre.” Sans parler des insultes proférées : connard, raclure, tout y est passé.”

Estimant les préventions de harcèlement, menaces d’attentat et de détention d’arme établie, le parquet de Namur souligne aussi l’ancienneté des faits et le fait que le prévenu ne s’est fait connaître de la justice que par ceux-ci. Une suspension probatoire du prononcé de la condamnation est requise. Le conseil du prévenu plaide pour sa part son acquittement, après avoir évoqué le contexte complexe du licenciement dont son client a été victime.

Jugement le 14 avril