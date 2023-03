Polémique sur l’achat de statues du Chat : la réponse de Philippe Geluck

©Mathieu Golinvaux

À côté de ces statues qui ont déjà voyagé, d’autres vont arriver. En effet, la Ville d’Andenne a commandé un exemplaire unique, tout comme le Parlement bruxellois, qui déboursera 370.000 euros pour l’achat du bronze. La vente de ces œuvres a pour but de “constituer une cagnotte pour le futur musée du Chat et du dessin d’humour”, comme l’a rappelé Philippe Geluck. L’achat du Parlement bruxellois s’inscrit donc totalement “dans le soutien à ce musée”.

Mais ces dépenses ne passent pas auprès de certains. Dans le milieu artistique notamment, on s’étonne de ce “cadeau supplémentaire à Philippe Geluck”, un grand nom qui a “tendance à invisibiliser le reste de la création bruxelloise”.

Le dessinateur avoue ne pas comprendre ces polémiques. “C’est le Parlement bruxellois qui est venu me trouver en me disant qu’ils aimeraient m’acheter une sculpture. Quel artiste refuserait ?”, s’interroge le papa du Chat.

“Toutes les institutions achètent de l’art et ont des collections”, rappelle-t-il également. “Ici, majorité et opposition ont voté à l’unanimité pour l’achat de cette sculpture. Et le budget était clair, puisque c’est le prix du marché”.

Après la polémique autour du musée du Chat, cette nouvelle controverse touche-t-elle Philippe Geluck. “Honnêtement, non”, concède-t-il. “En fait, je ne comprends pas bien. Je voudrais rencontrer les gens qui s’opposent au projet et qu’ils m’expliquent ce qu’ils me reprochent et ce que j’ai fait de mal”.