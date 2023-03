Dans cette commune, l’industrie agroalimentaire est le secteur le plus représenté. “Pourtant, les entreprises peinent à trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Les filières de formation dans ce secteur sont elles aussi de plus en plus délaissées, ce qui accentue le manque de main-d’œuvre”, explique promAndenne.

L’objectif de cet événement est donc de promouvoir et de faire découvrir les métiers de l’alimentaire à des jeunes de 5e et 6e secondaires en passe de choisir une filière de formation. Au total, ce sont près de 200 personnes dont 180 élèves de l’Athénée Royale d’Andenne et de Ciney qui sont présents lors de cet événement.

Explication des différents départements présents au sein d’une entreprise agroalimentaire via une maquette 3D, atelier de réalité virtuelle, jeu de rôle et démonstrations de machines sont au programme.