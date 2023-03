La Ville de Namur veut permettre aux poules “réformées” d’être adoptées par une famille namuroise

Sous l’impulsion de l’Échevinat du Cadre de Vie, la Ville de Namur souhaite offrir l’opportunité aux citoyens namurois d’adopter gratuitement une poule pondeuse réformée de l’élevage industriel. Dans le monde de l’élevage industriel, une poule pondeuse n’est plus considérée comme “économiquement rentable” lorsqu’elle a atteint 18 mois. Elle est dès lors réformée, c’est-à-dire envoyée à l’abattoir pour être remplacée par un animal plus jeune. Pourtant, les poules réformées ont encore de belles années de ponte et surtout de vie devant elles.