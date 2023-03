E411, entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond : un chantier mammouth jusqu’à la fin de 2024

©EdA - Florent Marot

Le système de drainage sera rénové et le bassin d’orage de Libut (Saint-Germain) sera curé pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de tampon en cas de fortes intempéries. Le budget global est d’un peu plus de 36 millions€. "Cela situe aussi l’importance de ce chantier. En comparaison, le budget pour le viaduc d’Huccorgne sur l’E42 (en région liégeoise) est de 23 millions", détaille-t-on à la Sofico. Cela n’aura pas échappé aux usagers de l’E411, les grandes manœuvres sont déjà en cours depuis quelques jours, surtout à hauteur de Warisoulx (La Bruyère) en direction Luxembourg.

L’aménagement d’un merlon, sorte de grande digue de terre, et la pose d’un mur antibruit devraient ainsi permettre de réduire les nuisances sonores pour les riverains. Pour les travaux autoroutiers, on rentrera dans le vif du sujet lundi prochain. "Les besoins en béton et en tarmac seront très importants tout au long du chantier", explique-t-on du côté de TRBA, l’entreprise basée à Peruwelz qui effectuera les travaux. "On est donc en train d’aménager le terrain pour y installer nos centrales mobiles." De gros travaux de terrassement ont donc été effectués aux abords de l’aire de repos d’Ostin (direction Luxembourg).

Pour quinze ans

"C’est une réhabilitation en profondeur qui ne devrait pas être réitérée avant une quinzaine d’années, à condition que la couche d’usure, sur les quatre derniers centimètres, soit remplacée après environ sept ans", précise encore Héloïse Winandy, pour la Sofico.

Comme d’autres, ce tronçon a particulièrement souffert ces dernières années. La Région wallonne a hérité de la gestion du réseau structurant dans les années 80. Mais on était en pleine période d’assainissement des finances publics. Quand la Sofico (société de financement complémentaire des infrastructures) a repris la main, tout le réseau était marqué par des années de sous-investissement.

"Depuis cinq ans, on a consacré 330 millions d’euros par an pour l’entretien et la réhabilitation", chiffre Héloïse Winandy. Avec une illustration spectaculaire les prochains mois sur l’E411, de Daussoulx à Thorembais.