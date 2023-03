Moutarderie Bister de retour à Namur: la sauce a tellement bien pris que l’entreprise s’agrandit

La société Bionat a en effet introduit une demande de permis unique (urbanisme et environnement) pour bâtir et exploiter un bâtiment d’un peu plus de 6 000 m2 pour produire et préparer ses sauces, condiments et vinaigrettes. "On manque cruellement de place là où nous sommes établis, au parc d’activités économiques d’Achêne (Ciney), explique Arthus de Bousies, administrateur délégué de Bister. Avec le développement de la vente et de l’exportation à l’international, nous avions besoin d’un terrain plus grand pour y installer notre usine de production (qui a été rapatriée antérieurement des Pays-Bas à Achêne) , notre stock, nos bureaux actuellement situés à La Hulpe (Brabant wallon) et notre musée."

L’entreprise produit aujourd’hui toute une gamme de moutardes (à l’ancienne, de Dijon, au miel, impériale, mi-forte, bio…), du piccalilli et des condiments (câpres, cornichons, oignons…) Elle est présente dans une quinzaine de pays d’Europe ainsi qu’en terres scandinaves, au Qatar ou encore en Nouvelle-Zélande.

L’objectif est de regrouper tous les services et les 25 collaborateurs en un seul et même endroit afin d’être encore plus efficace. "Le futur bâtiment coche en outre la case de la durabilité. On souhaite notamment être autosuffisants en énergie en installant des panneaux photovoltaïques, ajoute Arthus de Bousies. Le fait de s’installer dans la capitale wallonne, dans un lieu à proximité des axes autoroutiers et plus central tant pour les travailleurs de Ciney que de La Hulpe, est un plus mais ça n’a pas été le plus déterminant. L’intérêt était vraiment de disposer d’un site plus étendu." Bister disposera d’espaces cinq fois plus grands. Ce qui permettra aussi aux activités du musée, actuellement suspendues, de bénéficier d’un tout nouveau parcours.

Jusqu’à 100 tonnes de moutarde par semaine

Bister fabrique 80 à 100 tonnes de moutarde par semaine et une dizaine de tonnes de mayonnaise, hebdomadairement aussi. L’administrateur délégué y voit une opportunité de poursuivre son développement, tant dans la production qu’au sein de ses équipes. "On connaîtra toujours le nom de chaque membre du personnel, le but n’est pas de s’agrandir pour être racheté par la suite. La volonté est de rester une entreprise familiale le plus longtemps possible", souligne-t-il. Suite à cet agrandissement, Bister compterait 35 emplois au total.

Après l’enquête publique, en cours jusqu’au 20 mars et lors de laquelle les citoyens peuvent s’exprimer, diverses instances (dont plusieurs services de la Ville de Namur) remettront un avis d’ici fin mars. La décision finale reviendra à la Région wallonne via ses fonctionnaires délégué et technique. Si tout se déroule comme prévu, le début de la construction est attendu pour le mois de juin. "On espère emménager à la fin de l’été 2024", prévoit Arthus de Bousies.

Le dossier peut être consulté à l’hôtel de ville du lundi au jeudi de 8h à 12h. Les citoyens peuvent adresser leurs observations et/ou réclamations à permis.environnement@ville.namur.be.