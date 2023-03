Floreffe : Esperanzah ! se mettra à l’aise, en peignoir-pantoufles avec le pianiste Chilly Gonzales, le dimanche soir

C’est bien lui qui aura la charge de mettre le feu, le quatrième et dernier jour du festival alternatif, avec un répertoire XXL qui va du récital au rap, en passant par l’electro. Au-delà de ses compositions personnelles, l’homme a brillé par ses collaborations très hétéroclites, avec Daft Punk (qui ont partagé avec lui un Grammy), Arielle Dombasle (!), Abd Al Malik, Feist, Katerine ou encore Jane Birkin.

Autant dire que ce surdoué saura surprendre son public. Après avoir annoncé des artistes comme Pomme, Naâman, TiiwTiiw, Tiken Jah Fakoly ou Mandragora, pour les plus connus, Esperanzah ! continue de dévoiler son affiche goutte à goutte.

Récemment, l’ont rejointe Kokoko ! (collectif electro expérimental et underground qui porte la voix contestataire des jeunes de Kinshasa) ; le groupe d’afropop multilingue Songø; la chanteuse française pop et trash Kalika ; une possible future patronne du rap français en la personne de Doria et, entre post-punk et chansons à l’italienne, le groupe de rock Ada Oda (la fille de Frédéric François, notamment accompagné de César Laloux, musicien originaire de Bioul).

Esperanzah ! se déroulera du 28 au 30/07 à l’abbaye de Floreffe. Infos et billets: esperanzah.be