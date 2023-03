Big Bang, le nom du spectacle, met en scène Kim et Karel, deux agents de transit qui proposent un accompagnement personnalisé pour que “ça” aille bien. “Vous serez choyé, interpellé, et pour certains, invités à visiter le cabinet puisque l’objectif des deux agents est que chacun puisse vivre son transit en toute conscience et décontraction. Grâce à leur stéthoscope géant, ils vont à l’écoute du système gastro-intestinal de leur clientèle, pour soigner et débloquer tout ce qui pourrait contrarier leur transit. En effet, ils ont compris que prendre soin de son ventre, c’est aussi prendre soin de la terre et de ce qu’ils vont en récolter… ”

Un moment d’échanges avec des experts est prévu dès 20h45. Parmi ceux-ci, citons :

Quentin Hurdebise – Hydrogéologue Ville de Namur

Ezio Gandin – Expert eautarcie Amis de la Terre

Frédéric Mouchet – Coordinateur Contrat de Rivière Haute-Meuse

Pauline Beguin – Nutritionniste

Tom Mannaerts – Créateur de la pièce Big Bang et comédien Modératrice : Donatienne de Cartier d’Yves – Coordinatrice Contrat Rivière Sambre et Affluents

L’entrée est gratuite mais les réservations sont souhaitées, via le formulaire en ligne suivant : https://framaforms.org/inscription-soiree-spectacle-big-bang-vendredi-1703-1676631230