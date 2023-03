Namur : aménagement multimodal de la N4 entre Jambes et Erpent

La Sofico indique : “Concrètement, ces travaux permettront de réaménager la nationale entre le carrefour formé avec la N90, dit le carrefour de l’Orjo (non compris), et le carrefour formé avec la rue Velaine et l’avenue des Acacias. Dans chaque sens, une bande sera réservée aux bus ainsi qu’aux cyclistes et la seconde accueillera les autres véhicules. Il n’y aura donc plus qu’une voie par sens dédiée aux voitures avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Les quais de bus seront réaménagés avec des accès PMR et 2 nouveaux quais seront créés (section Géronsart-Orjo à proximité des écoles). De nouveaux îlots centraux seront créés et les existants seront modifiés. Les carrefours présents sur ce tronçon seront dotés de sas réservés à la circulation cyclable. Les carrefours à feux de signalisation présents sur le tronçon seront réaménagés pour y améliorer la fluidité du trafic. Un nouveau carrefour à feux de signalisation verra le jour à hauteur du carrefour N4-Simon Veil. Ces réalisations seront à la charge du promoteur immobilier du nouveau quartier résidentiel. Il est à noter qu’au carrefour voisin (N4-rue de Velaine), seuls les bus et les vélos seront habilités à monter sur la N4 depuis la rue de Velaine.”

Des aménagements souterrains seront également réalisés à hauteur du futur parking P + R d’Erpent pour permettre la connexion de feux tricolores lorsque le parking P + R sera créé.

Les revêtements de la N4 seront réhabilités entre le carrefour formé avec la N90 (compris) et le carrefour formé avec la rue de Velaine et l’avenue des Acacias sur toute sa largeur (y compris les pistes cyclables existantes). Le carrefour de l’Orjo (N4-N90) fera uniquement l’objet d’une réhabilitation de ses revêtements. Son réaménagement complet sera intégré dans un futur projet de la N90 dans les années à venir.

Afin de minimiser l’impact sur la circulation, le chantier se déroulera en plusieurs phases. L’accès aux commerces sera assuré durant l’entièreté des travaux.

Du 20 mars au 24 mars, sur la N4 entre le carrefour formé avec la N90, dit le carrefour de l’Orjo, et le carrefour de Géronsart, un chantier mobile impactera localement une voie de circulation et progressera au fur et à mesure de l’avancement des opérations.

La réhabilitation des revêtements du carrefour de l’Orjo sera réalisée les nuits du 3 au 7 avril, afin d’en limiter l’impact sur la circulation. Les déviations mises en place seront communiquées ultérieurement. En journée, le carrefour sera accessible mais la vitesse y sera réduite.

Du 11 avril au 7 juillet, les travaux se concentreront sur l’aménagement des quais de bus et l’élargissement des traversées.

La fin des travaux est prévue pour la mi-septembre. Pour la SOFICO, ce chantier représente un budget total de plus de € 3,3 millions HTVA.