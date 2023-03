Namur : le PTB dépose une motion pour l’accès aux distributeurs de billets

Et de poursuivre : “Le conseil communal du 29 juin 2021 avait déjà approuvé à l’unanimité une motion à ce sujet, à l’occasion de la disparition du dernier distributeur de billets à Salzinnes. Depuis, la situation ne s’est pas améliorée. Le dossier est politiquement “chaud” maintenant, le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne ayant fixé un ultimatum aux banques qui expire fin de ce mois, avant de prendre une éventuelle initiative législative. Au parlement, plusieurs partis ont déposé des propositions de loi qui seront vraisemblablement discutées en commission de l’Économie après cette date limite. Il nous semble donc qu’il serait utile de voter à nouveau une motion au conseil communal afin d’accroître la pression sur le secteur, le gouvernement et le législateur. Nous avons donc repris la motion de 2021 tout en l’actualisant et en l’enrichissant puisque plusieurs nouvelles études ont été publiées depuis.”

La motion demande entre autres : l’interdiction de toute nouvelle suppression de distributeurs de billets ou fermeture d’agence, la suspension du projet Batopin, qui concerne les suppressions de terminaux multifonctions, un projet de loi établissant des critères de proximité (par voie viaire et non plus à vol d’oiseau) et de disponibilité (au moins un distributeur pour 1500 personnes). Ceci, avec 3 niveaux de distance plus ou moins importants selon la densité de population : à 5 km par la route pour les zones à faible densité de population ; à 1,2 km par la route pour les zones à densité modérée de population ; à 600 mètres par la route pour les grandes villes.