Namur: l'édition 2023 de "Namur capitale de la bière" annulée

En cause: le contexte économique et la hausse des coûts particulièrement forte, ainsi qu’un manque de soutien public. En effet, ni la Wallonie ni la Ville de Namur n’ont souhaité continuer à soutenir l’organisation. " Même si on n’a pas eu d’explication officielle, on se doute que les temps difficiles obligent les institutions à faire des restrictions budgétaires, et c’est malheureusement tombé sur nous, explique Sébastien Legrain, l’un des organisateurs.

L’inflation et l’augmentation des coûts ont aussi impacté le budget de l’événement. "D’un point de vue global, tout était plus cher. Que ce soit la location des pagodes, les équipes de sécurité ou les barrières. Et comme nos éditions précédentes n’avaient pas la rentabilité comme objectif, mais bien la couverture des frais, on ne peut pas se replier sur un quelconque bénéfice des années précédentes. Le public habitué a pu le remarquer, nous avions beaucoup de rigueur dans notre organisation. C’est pour ça qu’on préfère s’arrêter, plutôt que de faire mal faire."

Sébastien Legrain en a conscience: cette annonce devrait créer beaucoup de déception chez le public. Il tient cependant à rassurer les amateurs de bières du terroir. "Ce n’est qu’un au revoir, car cette annulation nous permet de nous concentrer sur des événements plus spécifiques tels que Fest’IPA, et Stout Sure Meuse. Organisations qui mettent en avant des styles de bières particuliers (IPA pour le premier, noires et acides pour le second) dans des cadres plus restreints et moins coûteux. "

L’équipe ne dit pas non plus au revoir à son événement phare. "Il faut voir comment va évoluer la situation économique. Peut-être que toutes les étoiles s’aligneront l’an prochain ou qu’un nouveau partenaire nous rejoindra, qui sait ? Mais pour l’instant, même si c’est dommage, Namur Capitale de la Bière et du Terroir s’arrête là."