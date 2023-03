Dans une “situation désespérée”, il entre dans une habitation d’Andenne et vole des bijoux : 10 mois de prison avec sursis

Un prévenu né en 1987 faisait opposition le 17 février à une condamnation à 10 mois de prison prononcée à son égard le 15 janvier 2021. Le 7 mars 2020, il a commis un vol qualifié dans une habitation d’Andenne, lors duquel il a dérobé de l’argent et des bijoux, alors que la propriétaire des lieux était présente. Le prévenu a ouvert une porte non verrouillée et s’est servi.