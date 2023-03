”Nazis”, “défendeurs de pédophiles” : les policiers en prennent pour leur grade

”Être là pour cela, c’est ridicule”. On a déjà vu meilleure façon de faire bonne impression devant un tribunal. Nicolas (prénom d’emprunt) avoue ensuite avec un sourire avoir traité les policiers de “nazis”. Le prévenu comparaît pour une scène de menaces et d’outrage qui a eu lieu le 30 septembre 2021à Namur, lors d’une manifestation et pour une autre, de rébellion et d’outrage, qui s’est tenue à son domicile, à Gembloux.