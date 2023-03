Éghezée: un auditeur au service de 30 ménages via le projet Toi Tu Rénoves

En pratique

Cet auditeur aura comme mission principale de réaliser un audit individuel par foyer. L’intervention inclut une première visite de l’habitation par l’auditeur, durant laquelle celui-ci aura accès à toutes les pièces du bien concerné. Il devra ensuite réaliser un audit logement complet. L’accompagnement vise une remise en main propre du document et une analyse de celui-ci avec le ménage: explications du contenu des différents bouquets, priorisation des travaux avec le ménage concerné. Ensuite, deux options possibles: d’une part une analyse des devis des entrepreneurs et un passage pour le suivi du chantier, d’autre part une réunion entre l’auditeur, le demandeur, l’entrepreneur, éventuellement aussi l’architecte, et là aussi, un passage pour le suivi du chantier.

Une fois les travaux réalisés, l’auditeur réalisera une visite de terrain visant à vérifier la réalisation des travaux et la rédaction d’un rapport de fin de travaux et émission du certificat PEB final. "L’objectif fixé par la région, c’est que 30 foyers aient fini le premier bouquet des travaux d’ici septembre 2025 ou qu’ils obtiennent un taux PEB supérieur à la fin de leurs travaux. Cela s’inscrit dans la volonté de la Commune d’isoler l’ensemble de ses foyers à l’horizon 2030."

Posez votre candidature

Le nombre de candidatures sélectionnées est limité à 30 sur l’ensemble de la durée du projet. Sur base de l’avis rendu par le service énergie/logement de la Commune, le collège sélectionnera les candidatures des demandeurs du projet. "En effet, ceux-ci doivent pouvoir prouver qu’ils sont en mesure et qu’ils ont la volonté de réaliser ces travaux. Ils doivent aussi avoir une toiture non-isolée (ou très peu) dans un bâtiment datant d’avant 2000. Évidemment, ils ne doivent pas être en médiation de dettes. "

Une priorité sera donnée aux dossiers de candidats propriétaires qui sont domiciliés dans l’habitation concernée par la demande d’audit. Cependant, des bailleurs qui mettent en location leur bien pourront également déposer une candidature dans le cadre de ce projet.

"À ce jour, 15 dossiers ont été rentrés, mais il est possible d’en introduire jusqu’au 31 mars. Dans le cas où les 30 dossiers acceptés n’ont pas été atteints, on relancera une deuxième salve, peut-être d’ici septembre, ce n’est pas défini. Une séance d’information aura lieu le 23 mars. Il sera possible de déposer sa candidature et de rencontrer l’auditeur qui sera en charge du projet."

Inscription nécessaire. Contacter le service Énergie en précisant votre nom et prénom via energie@eghezee.be