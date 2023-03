Pour sa 4e édition, le Relais des voyageurs prend l’air et s’installe durablement à la citadelle

De plus en plus de structures s’adaptent à ce mode de tourisme plus humain, plus proche de la nature et plus contemplatif. Le Relais accueille désormais une cinquantaine d’exposants prêts à partager leurs expériences et leurs conseils.

Selon les organisateurs, cette quatrième édition est celle de la maturité car elle se sédentarise à la citadelle (sur le site de Terra Nova) pour plusieurs années et elle conjugue les points forts des trois éditions précédentes. "Elle se déroule pendant le week-end de Pâques, c’est une date plus propice et c’est plus tôt que l’année passée. Ce qui laissera plus de temps aux visiteurs pour organiser leurs grandes vacances, indique Mélanie De Groote, co-organisatrice. Et cette fois, l’événement est gratuit."

Les organisateurs proposeront à nouveau une multitude de possibilités pour sortir les voyageurs des all-in et des formules toutes faites qui se ressemblent pour les aider à reprendre le contrôle de leurs évasions. Ils ont investi dans une scénographie attrayante visant à être une invitation au voyage, joyeuse et colorée.

Ateliers, démos et rencontres

Parmi les ateliers et démonstrations proposés, le public pourra notamment trouver des conseils pour établir facilement son itinéraire de voyage, installer son bivouac, s’équiper léger, s’habiller en circonstance, tester des vélos et les équipements adéquats pour des trajets longue durée, s’informer avec Empreinte Nomade sur les dix plantes à connaître en cas de besoin ou encore composer sa trousse de secours.

"Nous aurons par exemple le stand de Grizzly Outdoor (basé à Dinant) et de Packraft Europe pour découvrir le packraft, et le stand de La clé à gambettes, qui proposera des astuces pour réparer son vélo de manière itinérante. Nous aimons la multimodalité et avons à cœur de trouver l’équilibre entre tous les moyens de transport possibles", explique Mélanie De Groote. Voyager sur un vélo pliable, en van ou en associant la marche, le deux-roues et le train n’aura plus aucun secret pour les visiteurs.

Le stand Patagonia donnera aussi la possibilité aux visiteurs de réparer leurs textiles de voyage. "On ne sait pas toujours comment réparer une tente trouée, un sac de couchage, un sac à dos ou un pantalon abîmés… c’est l’occasion !", poursuit Mélanie De Groote.

Des rencontres et des discussions, parfois autour d’un apéro, seront également au rendez-vous sur diverses thématiques: le GR20 et le sentier sarde, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la descente du Danube en kayak, les trains couchette, les itinéraires pour vélos, vivre une aventure en Laponie, comment voyager en mode nomade avec des enfants, etc.

Tyrolienne, spéléo, expos et Bouli

Cette année, le Relais proposera des activités au grand air, autant d’invitations aux voyages, la citadelle s’y prêtant particulièrement. Parmi celles-ci, des randonnées à vélo le dimanche de Pâques, l’une familiale (15 km), deux autres plus sportives (30 et 45 km), des balades nature ou à dos d’ânes, une rando de 10 km en cinq étapes surprises agrémentée d’un jeu concours organisée par Namur ma Belle le samedi.

À cela s’ajouteront des animations plus audacieuses. "À tester absolument: une tyrolienne géante avec vue plongeante sur Namur ! Ou encore Spéléo Box, qui proposera une simulation de 45 mètres de galerie sous terre, mais aussi un vélodrome miniature sur de vrais vélos de course où on pourra défier ses proches dans une course cycliste folle, et une Totem’Houppe, une balade totemus avec une surprise à l’arrivée", ajoute Mélanie De Groote.

La co-organisatrice annonce par ailleurs deux expositions: celle de Michel Peetz, professeur d’art à l’IATA, et ses cartes de voyage vintage et celle du Namurois Julien Coquel, qui partagera les clichés de son incroyable voyage en Islande.

Que l’on souhaite voyager en itinérance en solo, en couple, entre amis ou en famille, le temps d’un week-end, de deux semaines ou de plusieurs mois, le Relais des voyageurs est là pour mettre en relation le public et des voyageurs en herbe ou aguerris qui partageront les joies, les craintes, les trucs et astuces de leurs aventures.

Avide de liberté, de grands espaces et de paysages authentiques, le comédien et réalisateur belge Bouli Lanners sera le parrain de l’événement aux côtés de Madame Bougeotte, Monsieur Iou et Maxime Alexandre (Trekking et voyage), qui ne savent pas rester en place.