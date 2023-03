Un projet de six éoliennes à Ohey

L’occasion aussi pour la Commune de rappeler, par la voix du bourgmestre, son opposition à de nouveaux projets. Car si les échanges sont restés pondérés et courtois, force est de constater que le futur parc d’EDPR débarque dans un contexte pour le moins particulier. Les projets éoliens se multiplient dans la zone du Condroz. Rien que pour Ohey, on en est à deux projets de parcs. En effet, celui situé à Coutisse (Andenne) se trouve à la "frontière" du quartier Saint-Mort, à Haillot.

Six mats de 200 m

L’avant-projet d’EDPR réside dans l’installation, entre Matagne, Jallet et Evelette, de six éoliennes de 200 m de haut, d’une cabine de tête, d’un chemin d’accès, d’une aire de montage et de la pose de câbles électriques en sous-sol. Let tout s’inscrit dans le cadre de l’octroi d’un permis unique de classe 1. Les communes d’Ohey, Andenne, Gesves, Hamois, Havelange, Clavier, Huy et Marchin seront appelées à se prononcer. Néanmoins, l’autorité compétente au final reste le fonctionnaire technique et délégué du SPW.

D’un point de vue pratique, les six mâts devraient produire 6 MW par unité, soit au total 36 MW ou la consommation annuelle de 22 000 foyers. En termes de contraintes à respecter, le projet "est dans les clous" que ce soit en termes de distance avec l’habitat (4 X 200 m, au minimum), idem pour les zones naturelles ainsi que pour le paysage et le patrimoine (ici, on songe au château d’Hodoumont, classé patrimoine exceptionnel).

Un constat qui n’a pas échappé à un membre de l’assistance. "Les promoteurs recherches des endroits non-attaquables mais qu’en est-il de la rentabilité en termes de production ?". EDPR répond en parlant de "plaine venteuse". Néanmoins, ce constat devra, comme pour le projet de Coutisse, passer par la pose d’un mât de mesures qui nécessitera aussi une demande de permis et une enquête publique.

La Commune s’y opposera par principe

En termes de patrimoine, le public a aussi mis en avant la spécificité du paysage, déjà empiété par la concrétisation d’un premier projet éolien mais aussi la présence d’une ligne à haute tension. "Le placement de 6 éoliennes constituerait une barrière avec Ohey." Les habitants de la rue des Comognes devraient être visuellement les plus affectés. On parle aussi d’empiètement au sol. Sur ce point, au terme des 20 à 30 ans d’exploitation, EDPR est tenu de remettre les lieux en l’état.

La dépréciation des biens immobiliers, le bruit, l’impact magnétique, les dangers pour les oiseaux qui empruntent certains couloirs migratoires, les compensations pour les citoyens lambdas sont autant de thématiques évoquées.

Si toutes les questions n’ont pu trouver de réponses, le bureau Sertius a un an pour mener à bien son étude d’incidences sur l’environnement et émettre des remarques à l’adresse du porteur de projet. On n’en est qu’au début. Néanmoins, le bourgmestre Christophe Gilon, en guise de conclusion, a rappelé que "la Commune mettra tout en œuvre pour que ce projet ne voit pas le jour, au nom du conseil".

Pas avant 2025

Si on se réfère aux prévisions d’EDPR (qui a pour partenaire local la société WattElse, basée à Achêne), le projet de parc éolien à Ohey devrait prendre minimum près de trois ans vu que la décision de l’octroi (ou non) du permis devrait intervenir fin 2025. Ici, le contenu de la réunion d’information préalable (RIP) a été enregistré et sera transcrit pour être joint à l’étude d’incidences (EIE). Néanmoins avant cela, les citoyens peuvent émettre des remarques jusqu’au 29 mars, au collège communal d’Ohey avec copie à EDPR Belgium *.

Pour être valables, ces remarques doivent mentionner obligatoirement le nom et l’adresse de l’expéditeur. Ces remarques seront prises en compte dans le cadre de l’élaboration de l’EIE. Une demande de permis d’urbanisme devrait être introduite pour la pose d’un mât de mesures. Elle sera accompagnée d’une enquête publique, comme cela est le cas pour le dossier de Coutisse. Dès que l’étude d’incidence sera terminée, le porteur de projet pourra introduire une demande de permis unique. Le dépôt est prévu pour fin 2024.

Là, le citoyen aura l’occasion de consulter le dossier complet et émettre d’éventuelles remarques. Diverses instances dont les collèges des communes concernées devront rendre un avis. Celui d’Ohey est déjà connu.

Un an supplémentaire est prévu pour le feu vert (ou rouge) de la Région.

À ce stade EDPR possède déjà 4 parcs en Wallonie (essentiellement en Entre-Sambre-et-Meuse) dont le plus important (en nombre de mâts) se situe à Cerfontaine avec 11 éoliennes.

Adresse: Collège communal, 80, Place Roi Baudouin, 5350 Ohey. Copie à EDPR, 35, Square de Meeûs, 1000 Bruxelles.