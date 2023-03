Cette décision, prise en janvier par la SNCB, ne plaît pas aux accompagnateurs de train. Ce mardi matin, entre 7h30 et 9h00, le collectif des accompagnateurs de train de Namur mènera une action pacifique à la gare de Namur. “Nous pensons que le moyen de paiement doit être au choix du voyageur. Nombreux sont ceux qui choisissent encore de payer en espèces. Cela peut être par obligation, pour des jeunes et enfants n’ayant pas accès à un compte bancaire, des personnes sous tutelle, des touristes, des migrants, un public précarisé, etc. Ou par choix pour des raisons idéologiques ou pratiques qui sont légitimes. Parce qu’en fin du mois, le compte en banque est parfois vide”, indique Farah Jacquet, accompagnatrice de train et déléguée CGSP Cheminots.

“Depuis des années nous assistons à une augmentation du nombre d’agressions dans les trains. Les causes de ces agressions sont multiples, mais bien souvent l’origine du conflit porte sur la régularisation des voyageurs qui ne sont pas en ordre de titre de transport. Cette mesure va augmenter le nombre de situations conflictuelles et est, à ce titre, dangereuse”, poursuit-elle.

Les accompagnateurs mobilisés réclament l’annulation du “No cash”.