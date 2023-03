Insultes homophobes dans un bar namurois : un coup de boule

La scène ayant été filmée, le prévenu ne peut que reconnaître les faits. Il en a expliqué le contexte. “Je vis ce type d’insultes depuis l’âge de 15 ans. On m’insultait à l’abribus, dans le bus, à l’école, dans mon village, que j’ai fini par quitter. Quand elle a insulté mon papa, cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Je regrette avoir porté ce coup.”

Me Gruslin réclame une somme provisionnelle de 1000 euros pour sa cliente. “Ce coup violent n’était pas une réponse proportionnée aux propos, pour peu qu’ils aient été tenus, ce qui reste à prouver. Ma cliente n’est d'ailleurs pas poursuivie pour propos homophobes.”

Pour le parquet de Namur, le coup, incontestable, était violent. Le substitut Derestiat estime cependant que la violence morale exercée par la victime proférant des insultes homophobes est de nature à être considérée comme une excuse de provocation. Une peine de 3 mois et 100 euros d’amende sont requis à l’encontre du prévenu.

Le conseil de Maxime plaide pour son client une simple déclaration de culpabilité et demande qu’au civil, les réclamations soient limitées à un euro provisionnel et que les responsabilités soient partagées. “Les insultes homophobes sont établies, plusieurs témoins les confirment. La victime a même à nouveau tenu de tels propos via Messenger, après les faits, mais a ensuite effacé ses messages. Mon client est victime de discrimination depuis qu’il est adolescent.”

Me Gruslin s’est dit “estomaqué” par l’analyse du ministère public et de la partie civile. “En quoi ces prétendues insultes représentent-elles une violence psychologique grave, justifiant une telle réplique ? Comment ma cliente pouvait-elle être au courant du passé et des souffrances de cet homme ? Où va-t-on si l’on retient comme provocation une insulte proférée dans un café ? “

Jugement le 17 avril.