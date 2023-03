“Bien que le stationnement en centre-ville fasse régulièrement l’objet de polémiques, Namur offre plusieurs solutions permettant à tout le monde de se garer facilement. La Ville de Namur souhaite proposer des solutions claires, simples et faciles d’accès pour les automobilistes en dévoilant tous les bons plans pour stationner en toute facilité”, indique-t-on au cabinet de l’échevine de l’attractivité urbaine Stéphanie Scailquin.

Ces différents bons plans qui s’inscrivent dans le cadre de cette nouvelle campagne de stationnement sont repris sur le site internet www.jemegareanamur.be. Ils s’adressent tant aux étudiants qu’aux travailleurs, aux riverains ou aux touristes. Le site recense toutes les possibilités de stationnement telles que les P + R, les parkings en ouvrage, les zones à horodateurs en fonction de la nature du déplacement. “Se garer à Namur si tu es aux études ? Direction Namur Expo pour moins de 1 euro la journée. Pour aller bosser ? Direction les parkings malins gratuits. À Namur juste pour une friture ? Direction les zones horodateurs pour profiter de 30 minutes gratuites”, détaille-t-on à titre d’exemple.

La campagne sera par ailleurs déclinée sous forme de flyers, d’affiches et de vidéos. Les visuels seront également visibles prochainement sur certains planimètres JC Decaux et sur les bus TEC. “Cette campagne de stationnement veut offrir des solutions adéquates tout en atténuant toute forme de frustration liée à la recherche d’une place. L’objectif est d’aider chaque profil de conducteur et conductrice de manière adéquate. ”