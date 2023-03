Rue d'Erpent-Val: le double sens sera conservé, sauf si 60% des habitants s'y opposent

Pour éviter la "double peine" aux automobilistes, la Ville de Namur s’adapte. Le bourgmestre Maxime Prévot a annoncé dimanche soir la suspension de la mise à sens unique de la rue d’Erpent-Val. Cette mesure sera d’application à dater du 8 avril, avant donc que ne débutent des travaux plus lourds sur la N4.

L’expérimentation de la mise en sens unique de la rue d’Erpent-Val aura dès lors duré deux mois au lieu des trois mois initialement prévus, en raison des contraintes du chantier de la Région. Mais "même raccourcie, la période aura été suffisamment longue pour permettre à chacun de se forger une opinion sur les avantages et inconvénients de la mesure", indique le maïeur.

"Comme déjà préalablement expliqué, dans les semaines qui suivront la fin du sens unique qui avait été demandé par un comité de quartier local, tous les Erpentois adultes habitant Erpent-village (zone comprise grosso modo entre les deux nationales) recevront un courrier afin de pouvoir voter sur le maintien définitif ou la suppression définitive de la mesure, poursuit Maxime Prévot.

Il s’agit là d’une démarche de démocratie participative, celle-là même que les citoyens appellent régulièrement de leurs vœux, et qui permettra alors, au-delà des postures et revendications des uns et des autres, de savoir ce que souhaite réellement le village. Il sera ainsi possible, à travers ce vote, de mesurer ce qu’est l’opinion majoritaire des habitants et pas seulement de ceux qui, réunis en divers comités de quartier, prétendent s’exprimer au nom des habitants dans un sens ou un autre."

Les modalités pratiques du vote seront communiquées ultérieurement, dans le courrier personnalisé qui sera adressé à chacun des adultes concernés, probablement en mai. "Le caractère anonyme et infalsifiable des bulletins de vote sera garanti", promet le bourgmestre.

La majorité fixée à 60%

La majorité pour abolir le double-sens de circulation rue d’Erpent Val est fixée à 60% des votants. Maxime Prévot se justifie: "Le double sens ayant toujours prévalu jusqu’ici et la police ayant de surcroît exprimé un avis défavorable à sa mise en sens unique, il est dès lors acté, en accord avec la zone de police Namur-Capitale, que le changement de la situation – c’est-à-dire la mise en sens unique de manière définitive – ne se réalisera que si au moins 60% des habitants votent en faveur de ce sens unique.

De la sorte, la volonté citoyenne sera incontestable et massive, et la mesure sera réellement le reflet de la volonté forte des habitants. La démocratie participative se sera exprimée."