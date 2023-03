Bientôt des exercices de gestion de crise dans les prisons de la province de Namur

”Ce groupe a pour objectif d’échanger sur les risques, plans d’urgence de chaque établissement et les procédures, mais aussi, par la mise en place d’exercices, de permettre à chacun de s’entraîner et à tous d’apprendre à travailler ensemble en tenant compte des contraintes des uns et des autres. Après avoir fait des exercices table-top, les exercices de terrain devaient commencer en mars 2020. La crise Covid a empêché la tenue de ceux-ci et ils vont donc reprendre, à partir de la mi-mars 2023.”

Les riverains des établissements et les détenus pourraient ainsi voir dans les prochaines semaines et mois le déploiement des services d’intervention dans, ou aux alentours des prisons de Dinant, Namur et Andenne, lors de la réalisation de ces exercices. À l’issue de ces différents exercices, des débriefings seront organisés afin de permettre aux responsables des établissements, aux services d’intervention et aux autorités locales, d’adapter leurs procédures sur base des leçons tirées. Les dates de ces exercices ne sont pas annoncées à l’avance et ils se dérouleront à huis clos.