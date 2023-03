Les accompagnateurs namurois dénoncent la disparition du cash dans les trains

A partir du 1er mai, il ne sera plus possible de régulariser son billet de train en payant en cash une fois à bord. Pour les accompagnateurs, c’est inacceptable. “Il n’y a eu aucune communication préalable. Nous avons appris cette mesure fin janvier en découvrant des affiches dans les trains”, a regretté Farah Jacquet, accompagnatrice de train et déléguée CGSP Cheminots.