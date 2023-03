Une fresque de Denis Meyers en soutien à Olivier Vandecasteele

Né en 1979 à Tournai, Denis Meyers vit et travaille à Bruxelles. Graffeur, graveur et peintre, il est connu pour ses fresques et pour ses stickers en forme de visage. Il étudie le design graphique et la typographie à l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles, dont il est diplômé en 2004. Entre 2015 et 2016, il réalise, sur 20.000 mètres carrés de murs, la plus grande œuvre d’art urbain d’Europe, dans le siège vacant de Solvay, à Ixelles. Durant 18 mois, il se consacre à cette œuvre éphémère jusqu’à la date butoir, en septembre 2016, quand les bulldozers démolissent les lieux.