Walcourt : un homme tabassé à coups de matraque télescopique

Le 14 septembre 2019, lorsque le prévenu a croisé par hasard son rival sur la Place de Thy-le-Chateau, il a vu rouge. Il est sorti de sa voiture avec une matraque télescopique et l’a tabassé. “Les policiers intervenus sont place ont constaté des taches de sang sur le t-shirt de la victime et son visage tuméfié. Il a eu une fracture du nez, une dent cassée, un pouce coupé et des contusions sur le corps”, précise le parquet de Namur qui requiert 15 mois avec sursis probatoire. “Il lui a dit : “jamais plus tu ne la toucheras" et l’a menacée, lui et un témoin, de représailles. ”

Vu l’ancienneté des faits et l’absence de casier judiciaire dans le chef de son client, la défense plaide une suspension probatoire. Jugement le 18 avril.