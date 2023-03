A Ténérife pour des “vacances à long terme”, elle a touché 33.500 euros d’allocations de chômage : elle devra rembourser et payer une amende

La prévenue, absente à l’audience de février, évoquait dans ses déclarations des “vacances à long terme” à Ténérife. Elle a rencontré un homme et a fait sa vie sur cette île, mais a “oublié” de le signaler en Belgique et a perçu de manière frauduleuse 33.500 euros d’allocations de chômage sur une période de 5 ans. Somme qu’elle devra rembourser à l’ONEM. “Un plan de paiement a été négocié, elle a prévu de verser 100 euros par mois et elle en est au troisième mois”, précisait le conseil de la prévenue à l’audience.

Pour l’auditorat du travail, il est clair que la prévenue a quitté la Belgique, depuis au moins 2017. “Elle n’a plus de véhicule répertorié en Belgique depuis 2012. La majorité de ses dépenses se fait à Ténérife. Elle ne revient que rarement en Belgique, pour rendre visite à ses parents à Profondeville ou, dit-elle, se présenter à des entretiens d’embauche.”

Le conseil de l’intéressée plaidait une peine de travail, si elle ne dépasse pas 100 heures. Faute de quoi, distance oblige, elle serait dans l’incapacité de l’effectuer vu le coût des trajets. Le sursis le plus large sur la peine d’amende était sollicité.