La police de Namur-Capitale a reçu près de 10% de demandes d'intervention en plus en 2022

Ce qui inquiète davantage la police de Namur-Capitale est l'implication des jeunes de 19-29 ans, en hausse de 22%, pour un total de 443 accidents. En outre, ces jeunes conducteurs sont impliqués dans 21 des 40 accidents mêlant alcool et lésions corporelles comptabilisés en 2022. "Après une petite accalmie, on est donc revenu au taux de 2019, avant le Covid-19", a regretté à ce sujet Thierry Duchatelet, premier commissaire de la police Namur-Capitale. En matière de criminalité, le constat est alertant. Les 294 vols de véhicules, qu'il s'agisse de voitures, de vélos ou encore de trottinettes, signent une hausse de 32% par rapport à 2021 et une augmentation est également constatée si l'on compare à 2019. La hausse générale est également observée pour les vols dans des véhicules (581 en 2022, soit +12% par rapport à 2021), les vols à la tire (696, +106%) ou encore la criminalité informatique (1.140 faits, +44%). A contrario, les vols dans les habitations sont globalement en baisse par rapport à 2019, tout comme les délits liés aux stupéfiants et aux armes.