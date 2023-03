Namur/Gembloux : une nouvelle formation unique en Belgique dès septembre 2023 : Green Packaging Design

La Haute École Charlemagne, à Gembloux, dispensera notamment les bases de la physique et de la chimie mais aussi une approche spécifiquement liée aux (nouveaux, éco- et bio-) matériaux, ainsi que les systèmes et cycles naturels qui régissent ces mêmes matériaux et leurs productions et dégradation : l’analyse complète du cycle de vie, en somme. La Haute École Albert Jacquard proposera, elle, une approche design : les bases du dessin assisté par ordinateur ainsi que de la modélisation 3D, le tout agrémenté d’ateliers et de workshops pratiques, pour appliquer dans le concret la matière enseignée et mettre à l’épreuve sa créativité.

”L’objectif du parcours en 3 ans : former la nouvelle génération de designers de packaging, consciente des enjeux de notre temps et à la fois prête et capable de générer une impulsion et un changement de plus en plus souhaités, le tout directement en lien avec l’industrie et ses besoins et capacités réels.”