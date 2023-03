4 ans de prison requis pour des vols, dont un avec violence, commis en rue à Namur, l’été dernier

Un des hommes a récidivé le lendemain avec l’aide d’un complice, qui faisait le guet. En état d’ébriété, il s’est glissé derrière une dame assise sur un banc avec un ami et a tenté de lui dérober son sac à main. Elle et son ami ont résisté et l’homme a été interpellé en flagrant délit sur les lieux par la police.

Le prévenu présent, concerné par le vol du 12 juillet, nie avec vigueur son implication. “Il y a eu des problèmes entre jeunes, une bagarre, d’un règlement de compte, mais je n’ai rien fait. Je ne veux pas aller en prison, car je n’aime pas la justice qui fait mal son travail. On me tient responsable à cause de mes antécédents.”

Le substitut Seminara requiert 4 ans de prison à l’encontre de ce prévenu récidiviste, et 3 ans pour les deux hommes impliqués dans le dossier.

Jugement le 20 avril