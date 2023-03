En probation, ce Couvinois s’en prend à nouveau à sa compagne et aux secouristes

Le 15 mars dernier, le parquet de Namur a ordonné son arrestation provisoire car il ne respectait pas les conditions imposées dans le cadre de ce sursis. Parmi celle-ci : ne plus commettre d’infractions et ne plus consommer d’alcool de manière problématique.

Or, le 15 décembre dernier, ce Couvinois s’est à nouveau fait connaître pour des faits de violence, sous influence. “Je me suis rendu chez ma compagne pour prendre un sac de couchage car je me suis retrouvé à la rue. On s’est poussé puis la police est arrivée”, dit-il. La dame explique l’avoir frappé avec son gsm après avoir été empoignée.

Sur un trajet de 5km, le prévenu s’est enfilé 4 canettes de 50cl de bières et s’était acheté un cubi de 3l de vin pour faire du vin chaud. “Durant cette même période, monsieur a lourdement chuté après avoir bu toute la matinée. Il s’en est physiquement pris aux secouristes appelés par un témoin”, poursuit le ministère public qui demande la révocation du sursis.

La défense demande de ne pas prononcer cette révocation. La probation venait à peine de commencer, fin 2022, et le prévenu avait entamé les premières conditions.