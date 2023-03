Gembloux : les nouveaux rendez-vous de l’office du tourisme

Le printemps au château

Le dimanche 2 avril, de 13h à 16h, rendez-vous à l’abbaye pour l’après-midi Auto Rétro organisée par le Rotary et les Vieux Volants Namurois, au profit du Télévie et des Restos du Cœur. L’occasion d’admirer des centaines de voitures ancêtres, ainsi que des cyclomoteurs et des motos.

Le dimanche 7 mai, le village de Lonzée accueillera une balade gourmande de 7 m.

Les samedi 27 et dimanche

28 mai, la Médiévale de Corroy-le-Château fêtera ses 20 ans. Au programme: reconstitutions historiques, marché médiéval et spectacles. "La grande nouveauté de cette année, c’est la Médiévale by Night, précise Amandine Couvreur, coordinatrice de Visit Gembloux. Pour la première fois, le public pourra découvrir les campements médiévaux en soirée, dès 19h. Et le samedi, à 21h45, l’expérience se clôturera avec un spectacle de feu." Tickets disponibles via www.billetweb.fr/la-medievale-de-corroy-le-chateau.

L’été au grand air

Les samedi 8 et dimanche 9 juillet, le marché provençal fera grand retour sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Le lieu sera ensuite recouvert de sable dans le cadre de Gembloux Plage, du 13 au 23 juillet.

Le parcours du Beau Vélo de Ravel y passera le samedi 22 juillet. La balade traversera les grands lieux patrimoniaux de l’entité, à travers une boucle de 29 km, avec comme point de départ et d’arrivée le château de Corroy. "Durant la journée, des ateliers sur la mobilité douce seront proposés par des associations locales, indique Amandine Couvreur. Il sera également possible de faire le trajet à son rythme."

Du vendredi 4 au dimanche 6 août, rendez-vous pour la 51e braderie.

Les samedi 9 et dimanche 10 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, Visit Gembloux et le Cercle royal Art et Histoire inviteront les jeunes âgés de 7 à 14 ans à découvrir le marbre noir de Mazy.

Le dimanche 10 septembre, place au traditionnel Vél’Orneau, une balade cycliste traversant les villages de l’entité.

L’automne au son du carillon

Le samedi 7 octobre, le carillon de Gembloux fêtera ses 60 ans. Cet anniversaire se déroulera en partenariat avec l’académie de musique Victor De Becker.

Les samedi 28 et dimanche 29 octobre, le foyer communal accueillera le Festibière. 20 brasseries différentes permettront aux amateurs de déguster une centaine de bières.

Le dimanche 5 novembre, de nombreux cavaliers et propriétaires d’animaux de compagnie fêteront la Saint-Hubert dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Les samedi 11 et dimanche 12 novembre, les Journées de la coutellerie reviendront au foyer communal pour une expo-vente en présence d’une centaine d’artisans.

Enfin, pour affronter l’hiver, Visit Gembloux et le service communal de dynamique urbaine organiseront la 7e édition des Hivernales, au mois de décembre. "Une nouvelle disposition du marché de Noël à travers la ville est en réflexion", confie Amandine Couvreur.

081 62 69 60 – info@visitgembloux.be