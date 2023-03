Jusqu’à 10 ans de prison pour une trentaine de vols commis par une organisation criminelle

Les faits ont été perpétrés durant le premier semestre de l’année 2020 par cette organisation criminelle venue d’Albanie et localisée à Schaerbeek. Seul prévenu présent à l’audience du 23 février, celui qui était présenté comme le dirigeant affirmait avoir participé aux faits, en tant que chauffeur, expliquant qu’un autre des prévenus le contraignait à agir de la sorte afin d’obtenir de (faux) papiers d’identité. Il niait être le dirigeant de l’organisation, qui a réalisé, pour un montant dépassant 300.000 euros, des vols de plaques d’immatriculations, d’argent, de cigarettes et de boissons dans des habitations et des stations-service. Cet homme a été condamné en Albanie en 2003 pour meurtre en association à une peine de prison de 23 ans, et est sorti après 15 ans, en 2018.

Le représentant du parquet fédéral avait souligné le caractère professionnel des vols réalisés, mais aussi le fait que ceux-ci ne survenaient que quand le principal prévenu se trouvait en Belgique. “Le même modus operandi était utilisé les soirs de vols. Les malfrats dérobaient une plaque d’immatriculation qu’ils installaient sur une Audi de près de 400 chevaux. Des habitations et stations-services étaient ensuite cambriolées. Le principal prévenu est celui qui rassemblait les membres de l’organisation, s’occupait de louer des véhicules, d’acheter des téléphones et des cartes SIM. Les vols requéraient un conducteur, un guetteur, 2 voleurs. Un deuxième véhicule était toujours prêt à intervenir, pendant que le leader donnait les instructions et se faisait remettre le butin.”