”Après la reprise de Soft Love, à Mont-Saint-Guibert, j’ai reçu énormément de demandes, explique Nadine Vanhoegaerden. Nous ne sommes pas en mesure d’organiser l’événement en 2023, mais nous avons décidé de le relancer sous un autre nom l’an prochain dans le Brabant wallon.”

La nouvelle direction apportera sa touche personnelle avec notamment, un changement de nom. “La chasse aux sex-toys, l’événement bien connu qui a rassemblé plus de 10 000 femmes pour soutenir des associations, va évoluer pour son édition 2024. Nous avons décidé de changer l’image en proposant une chasse aux lovetoys. Les valeurs de Soft Love, notre sponsor principal, seront mises en avant. L’objectif de cette expérience est de défendre nos valeurs positives autour de la liberté d’expression et de la sexualité. Nous souhaitons bien entendu que cet événement continue de soutenir des associations.”

En plus de ces activités, 1 000 cadeaux coquins seront offerts par Soft Love lors de la chasse aux lovetoys. Les participants auront l’opportunité de gagner des cadeaux bien-être ou coquins et des produits pour adultes tout en s’amusant et en découvrant de nouveaux produits de la gamme, dont des sextoys.

”Nous sommes ravis d’offrir une expérience unique pour 2024, poursuit Nadine Vanhoegaerden. Nous croyons fermement que la vie intime doit être célébrée de manière positive. Nous espérons que cette nouvelle image de l’événement contribuera à apporter une vision inclusive et bienveillante où toutes les orientations et visions sexuelles seront accueillies. Nous croyons que célébrer la sexualité dans un environnement sans tabous ni stigmatisation est essentiel pour favoriser une culture de l’amour, du respect et de la tolérance. Différents partenaires de Soft Love seront présents pour informer et offrir des activités ludiques et éducatives visant à briser les tabous et préjugés en s’informant dans un environnement sûr et accueillant.”

La recherche des objets coquins dans un champ restera ouverte aux hommes. Trois cents hommes seront les bienvenus à condition qu’ils soient déguisés. “Nous encourageons les participants à faire preuve de créativité et d’imagination pour leur déguisement, afin de rendre l’événement encore plus amusant et inoubliable. Nous sommes convaincus que cette mesure contribuera à préserver l’atmosphère conviviale et bienveillante de notre événement.”

La traditionnelle braderie d’objets intimes sera au rendez-vous. Durant celle-ci, l’occasion sera offerte de bénéficier de prix très attractifs sur une large gamme de produits tels que lingeries, sextoys et cosmétiques. Pour la première fois, il sera possible en simultané pour les personnes qui n’auront pas l’occasion de participer de profiter des prix avantageux de la braderie via la boutique en ligne.