Bagarre dans un café de Namur : la victime perd en partie l’usage d’un œil

Benjamin (prénom d’emprunt), faisait ce vendredi opposition à un jugement le condamnant par défaut le 24 janvier dernier à une peine de 30 mois de prison pour des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois. En cause ? Une scène qui s’est déroulée le 4 mars 2020 vers 2h du matin rue de Bruxelles à Namur, dans un café.