Du beau monde aux Solidarités : de Stephan Eicher et Emilie Simon en passant par Louise Attaque

Le vendredi 25 août, la scène accueillera Aloïse Sauvage, Médine, Rive et Benjamin Vndredi. Le samedi 26 août s’ajoutent Lujipeka, Leo Fifty Five, Chilla et Kid Francescoli. Le dimanche 27 août, ce sont Stephan Eicher, Émilie Simon et Élia Rose qui donneront de la voix. Le pass de trois jours est à 79 euros, le ticket pour un jour est à 49 euros pour les adultes et à 39 euros pour les moins de 18 ans. C’est gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.