Houyet : le plastique, désormais matière scolaire à l’école d’Hulsonniaux (Vidéo)

Ce projet, on le doit à "Hype r Marie" Bourgonjon. Cette jeune maman, partante sur tous les fronts, est à l’origine de "Geotrupes Plasticus", atelier de transformation de broyats de polyéthylène en plaques d’un m². Celles-ci sont destinées à la création d’objets et/ou de mobiliers, dans l’esprit de "Precious Plastic", système alternatif de recyclage géré par des communautés qui partagent leurs expériences à travers le monde.

"Les adultes qui sont réfractaires au tri ou au recyclage, on ne les aura pas, commente Marie. Mais les enfants peuvent encore apprendre et mieux comprendre l’utilité de mettre le déchet dans la bonne poubelle." Avec l’aide financière de QI Green, fondation qui aide les initiatives contribuant à une transition écologique vers un développement durable, elle a mis en place une forme de module à proposer aux "grands" de l’enseignement fondamental.

Pas dans l’abstrait

Le début passe immanquablement par la récolte. "Mais, je voulais aller plus loin, commente Marie. On ramasse des déchets. On ne doit pas rester dans l’abstrait. Les enfants doivent repartir avec quelque chose."

Pour les élèves d’Hulsonniaux, ce quelque chose s’est concrétisé par la réalisation de mousquetons, de petits pots ou de fleurs réalisés dans des moules et à base des broyats de polyéthylène. Cette matière qu’on retrouve dans les capsules en plastique, les bâches et certains emballages.

Entre le travail ingrat du ramassage et la création, les enfants ont eu droit à un peu de théorie mais de façon interactive afin de reconnaître les différents plastiques et leurs logos. Une théorie qu’ils pourront peaufiner à leur aise grâce au livret réalisée par Marie. Pour la pratique, celle-ci a emmené une petite broyeuse, à manipuler manuellement et une "machine à injection" démontable, plus facilement transportable dans les écoles (voir photo) pour faire fondre le plastique.

La leçon dans d’autres écoles

Si Hulsonniaux a eu le privilège de la toute première animation, les autres écoles situées dans l’entité devraient également bénéficier de cette même leçon. Leçon à laquelle les élèves participent, sous l’œil attentif de Mme Clotilde et de ses collègues, venues voir avec les plus petits ces machines installées sous le préau.

Les élèves sont restés en éveil d’autant plus que le cadeau, résultat de cette collecte, les attend au terme de la fonte des broyats. Outre le livret, ils ont pu ainsi recevoir un mousqueton ou un petit pot dont ils sont à la base de la réalisation.

Un cadeau qui a aussi été remis aux plus jeunes qui, s’ils n’ont pu manipuler les machines, ont tout de même participé au nettoyage des bouchons.