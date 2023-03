Alors que le line-up était déjà complet pour la nocturne du jeudi, ceux des trois autres jours s'étoffent. Songø et son afro-pop psychédélique, Kalika et sa pop effrontée, ainsi que Jok'Air et son rap dur imbibé d'amour et de valeurs fortes déferleront sur scène vendredi.

Samedi, le vent du changement électro expérimental soufflera avec le collectif congolais Kokoko!, rejoint le même jour par la rappeuse française Doria et la belgo-portugaise Blu Samu, dont la musique oscille entre soul, hip-hop et traditions.

Le festival s'achèvera dimanche avec le rock binaire up-tempo mâtiné d'envolées mélodiques propres à la variété italienne d'Ada Oda et la prestation du showman virtuose Chilly Gonzales.

Ces nouveaux noms s'ajoutent à ceux annoncés en février. Parmi les artistes déjà confirmés figurent notamment Pomme, Naâman, La Femme, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Tiken Jah Fakoly et Mandragora.

Infos et tickets : https://www.esperanzah.be/