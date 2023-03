Les parcours du marathon et du semi-marathon restent inchangés par rapport à ceux de 2022. Le marathon partira toujours de Dave. Des navettes assureront les transferts depuis Namur. Il affiche un dénivelé positif total de 100 mètres. L’arrivée se fera Place d’Armes, au cœur de Namur.

Le départ du semi-marathon sera donné à Profondeville, (accès possible en train via Lustin). Là aussi, peu de dénivelé avec seulement 40 mètres de D + sur le parcours et une arrivée Place d’Armes.

1.400 et 2.900 coureurs, maximum

En nombre d’inscriptions, cette 4e édition risque bien de placer la barre très haut. L’équipe organisatrice s’est d’ailleurs fixée un nombre limite de participants car le marathon de Paris, également fixé ce dimanche 2 avril, est incertain vu les multiples manifestations en lien avec la réforme des retraites. “Nous avons déjà eu de nombreux contacts de marathoniens qui envisagent, si c’est le cas, de se rabattre sur celui de Namur. Or, nous sommes déjà à 950 inscrits sur marathon et 2900 sur le semi. On ne pensait pas devoir limiter les inscriptions mais pour maintenir un événement de qualité, on a décidé de le faire à hauteur de 1.400 coureurs pour le marathon et de 3.300 pour le semi”, explique Nicolas Bonomi, organisateur.

À noter par ailleurs que le 10K solidaire compte, lui, déjà 450 inscrits. L’argent que cette association récolte sert à financer la recherche en cancérologie pédiatrique.