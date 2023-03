Marathon de Namur : la mobilité perturbée

La 4e édition du marathon de Namur aura lieu ce dimanche 2 avril. Un événement qui aura un impact sur la mobilité dans les différentes zones fréquentées. Plusieurs mesures de circulation et de stationnement seront prises. Du samedi 1er à 22h au dimanche 2 avril 2023 à 19h, la circulation sera interdite rue Emile Cuvelier, dans ses sections comprises entre la rue Pepin et la Venelle des Capucins (excepté riverains) ; la Venelle des Capucins et la rue de Fer. Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits rue de l’Ange.