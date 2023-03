Le festival rassemblait de beaux noms tels qu’Arnaud Tsamere, Laura Felpin, Pablo Andres, Véronique Gallo ou encore Renaud Rutten. Pour cette seconde édition, un volet musical plus étoffé avec des artistes comme Pierre de Maere, Julien Granel, Aloise Sauvage ou Todiefor était proposé

Avec 12.000 spectateurs en quatre jours, le festival a attiré 4.000 personnes de plus qu’en 2022. “Avec 25 spectacles complets, je ne peux que me réjouir d’un tel engouement”, a réagi GuiHome, originaire de Namur. La programmation était complétée par un volet pédagogique avec des débats, des cours d’écriture et du yoga du rire. Un concours lanceur de talents a également été remporté par Antony Circus.

La prochaine édition de “Namur is a joke” aura lieu du 20 au 24 mars, a déjà annoncé l’organisation.