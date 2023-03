Le Jambois Michaël Olini fait partie des bénévoles qui s’investissent pour cette association. En août 2020, ce père de famille et sa compagne ont connu le drame de perdre un enfant. “Pablo avait 4 ans et demi en 2019 lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer inopérable et incurable. Le premier symptôme qu’il a eu était du strabisme. On a pris rendez-vous chez un ophtalmologue qui n’a rien constaté d’un point de vue optique”, explique Michaël Olini. D’autres examens ont finalement mis en évidence une masse au niveau du tronc cérébral du jeune enfant : un gliome infiltrant du tronc cérébral. “Avec des soins palliatifs, on ne lui laissait plus que 9 mois de vie.”

À Paris, le jeune Pablo a finalement pu bénéficier d’essais cliniques qui lui ont permis d’être en rémission durant 9 mois. “Mais il a fait une rechute. Au total, 19 mois se sont écoulés entre le moment du diagnostic et son décès en août 2020. Il aurait dû fêter ses 9 ans ce mardi. ”

Un enfant par cour de récré touché par un cancer

Durant son combat et celui de son fils, le Namurois a malheureusement dû constater que la recherche en cancérologie pédiatrique était largement sous-financée. Notamment pour une question de rentabilité dans le chef des firmes pharmaceutiques. Et les progrès très limités contrairement à ceux réalisés en oncologie adulte. “Pourtant, en France, les cancers pédiatriques touchent 2.500 enfants/ados par an et 500 en décèdent. Un enfant sur 440 se voit par ailleurs diagnostiquer un cancer avant ses 15 ans, soit un par cour de récréation”, regrette le Jambois.

Ce dimanche à l’occasion du marathon de Namur, une partie des bénéfices engendrés par les inscriptions du 10K solidaire seront reversés à l’association Kick Cancer. “2€ par inscription (12€) seront reversés. On est donc déjà à près de 1.000€.” Mickaël Olini sera quant à lui présent au sein du village marathon. Il y tiendra un stand. Son objectif : sensibiliser la population à ce sous-financement et faire connaître les actions que mènent Kick Cancer.