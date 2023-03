Bièvre: il balance ses crasses au car-wash, retour à l’envoyeur de 3 sacs "de grande valeur"

Sur le réseau social Facebook, la publication du Car Wash Bièvre et ses photos surprenantes (le véhicule blanc en question dont le toit et le pare-brise ont été envahis de sacs de détritus) se sont répandues comme une traînée de poudre. "En plus, comme la voiture était stationnée en bord de grand-route, elle a été bien exposée. ", explique l’exploitant Steve Poiret qui est régulièrement victime de ce genre de comportements. D’où sa réaction.

S’il est situé dans la rue des misères, ce n’est pas une raison pour prendre son établissement pour une décharge. "Comme le car wash est équipé d’aspirateurs, il n’est pas rare que les gens vident leur véhicule et jettent énormément de choses. J’ai déjà plusieurs fois dû porter plainte."

Mais, cette fois, le noctambule culotté n’était même pas un client de la station. Il est arrivé à 2h et s’est arrêté uniquement pour se débarrasser de ses crasses. Mauvais calcul, il était filmé. Steve a fouillé les sacs à la recherche d’une adresse, sans succès. Mais c’était avant de se rendre compte que le carrosse du pollueur était garé à quelques centaines de mètres de là. On a déjà vu plus habile discrétion.

Si Steve a fait le saut jusque-là pour rapporter les ordures de manière tape-à-l’œil, il a aussi déposé plainte. L’homme risque une amende de 500 €. "Quant à la publication sur les réseaux, c’est une manière de sensibiliser le public." Et s’il espère que son "buzz" fera mouche, Steve avoue avoir peur que, la prochaine fois, le sans-gène évacue ses immondices dans la nature. "On voit tant de dépôts sauvages. "