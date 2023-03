Le CHRSM – site Sambre a mis en place un nouvel outil téléphonique pour la prise de rendez-vous en Imagerie médicale

Le service a également revu son organisation de travail pour permettre à la fois d’être disponible pour les appels tout en gérant les patients au guichet d’accueil de la Radiologie. La prise de rendez-vous se fait du lundi au vendredi, de 8h à 17h (au 071/27.52.40).

”Ce système est une réelle plus-value tant pour les patients que pour le personnel de ce service”. Gilles Mouyard, Président du CHRSM, explique : “Nous veillons sans cesse à améliorer les interactions entre le patient et notre hôpital, c’est pourquoi il était urgent d’améliorer la prise de rendez-vous dans ce service qui voit passer beaucoup de patients. Je remercie toutes les personnes qui ont pu rendre cela possible ! ”. Tunde Cuomo-Deshayes, secrétaire, précise : “On constate une nette amélioration depuis cette installation, les patients et nous-mêmes sommes plus sereins grâce à ce nouveau système. ”