Namur : Michelangelo Circo expose ses sculptures monumentales dans les Jardins du Maïeur

Après Morlanwelz, Manage, La Louvière, Waterloo et avant Charleroi, c’est à Namur, dans les Jardins du Maïeur, que Michelangelo Circo a choisi d’exposer six sculptures en acier CorTen. “Ces réalisations suggèrent au public l’idée de cultiver l’autonomie d’être et de penser.”, indique la ville de Namur. “L’Art peut transmettre des connaissances fondamentales qui éveillent en chacun de nous, notre véritable nature”, précise l’artiste.