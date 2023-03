Nationale 4 entre Jambes et Erpent: les aménagements déjà repensés

L’inquiétude du pharmacien

Pour l’instant, plus que le déroulement des travaux, dont la phase la plus délicate est annoncée d’ici quelques semaines, c’est le résultat final qui a causé bien du tracas à Stéphane et Marie Pirard. Le couple gère la pharmacie d’Erpent, située au deuxième carrefour à feux dans le sens de la montée.

La mouture initiale du projet prévoyait l’implantation d’un nouvel arrêt de bus long d’une trentaine de mètres juste devant leur établissement. En lieu et place des quelques emplacements de parking publics, les seuls dont ils disposent pour accueillir leur clientèle. Une option qui, selon les époux, aurait eu raison, à terme, de leur activité. Rencontrés la semaine dernière, Stéphane et Marie Pirard jugeaient la décision "scandaleuse", d’autant qu’un arrêt existe de l’autre côté du carrefour. Il est voué à disparaître dans la future configuration des lieux.

"Nous fournissons un service à la personne. Nous ne sommes pas un commerce. Nous n’avons pas de clients mais bien des patients parmi lesquels des personnes âgées, des mamans avec des poussettes, etc.", confiait la gérante sur les besoins en parking. Le couple regrettait encore avoir été mis sur le fait accompli. "Il y a eu une réunion sur les grands chantiers et puis plus rien. Juste un courrier pour annoncer que les travaux allaient démarrer, expliquait Stéphane. Ça donne l’impression qu’on n’existe pas." L’homme est pourtant installé sur la N4 depuis la fin de ses études, il y a plus de trente ans.

On avance de quelques mètres

N’avalant pas la pilule, le pharmacien a donc partagé son mécontentement auprès des pouvoirs publics qui chapeautent le chantier. Pour rappel, c’est la Région (via le gestionnaire du réseau routier, la Sofico) qui est à la manœuvre, en partenariat avec le TEC et la Ville. Cette dernière, bien que n’ayant pas la main sur les opérations et sur la finalité des aménagements, est intervenue en faveur du couple. "On a demandé au TEC pour qu’une solution soit trouvée. L’arrêt de bus sera finalement déplacé pour que le pharmacien puisse conserver ses places de parking. La modification respecte aussi les dispositions prévues par l’opérateur concernant la distance maximale entre deux arrêts", explique Stéphanie Scailquin (Les Engagés), échevine en charge de la mobilité. Celle-ci précise donc que le dispositif sera avancé de quelques mètres et fera face, cette fois, à un fleuriste et à un magasin de textile. "Mais ce bloc de commerces dispose d’un parking privé à l’arrière", ajoute Stéphanie Scailquin. De quoi contenter tout le monde ? Peut-être mais rien n’est moins sûr. La nouvelle disposition nécessite la suppression de l’un des arbres qui bordent la nationale. Voilà qui pourrait cette fois déplaire aux militants de la cause environnementale.