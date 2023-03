N90 entre Moignelée et Jemeppe: huit kilomètres de travaux dès la mi-mai

La Sofico (Société de financement complémentaire des infrastructures) prévoit d’importants travaux de réfection des couches de revêtement de la N90 entre le rond-point de Moignelée et la rue du Bois à Jemeppe. Un tronçon de près de 8 km comme l’ont indiqué nos confrères de Sudpresse. "La réparation aura lieu dans les deux sens et sera divisée en deux phases pour limiter l’impact sur la circulation, commente Heloïse Winandi, porte-parole. La première comprend le tronçon entre le rond-point de Moignelée et l’échangeur avec la N98. La seconde commencera depuis l’échangeur et se terminera à hauteur de la rue du Bois à Jemeppe-sur-Sambre."